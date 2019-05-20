شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب للجلسة الخامسة مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى لها منذ 11 من نيسان/أبريل الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي من الأدنى له منذ 18 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب البيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني مع شح البيانات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي في مطلع الأسبوع.

في تمام الساعة 04:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.07% لتتداول حالياً عند 1,276.50$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في ستة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 1,277.60$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 98.02 موضحاً الأعلى له منذ الثالث من أيار/مايو الجاري مقارنة بالافتتاحية عند 97.96.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت اتساعاً 0.5% دون تغير يذكر عن قراءة الربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.6% في للربع الرابع، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 0.2%.

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بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا في وقت لاحق اليوم حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الفيدرالي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الخطاب المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء في مؤتمر الأسواق المالية في فلوريدا تحت عنوان "تقييم المخاطر لنظامنا المالي".

ومن المرتقب أن نشهد بعد غداً الأربعاء الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل وانتهاج سياسة الصبر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أبلغ وزير الخارجية الصينية وانج يي نظيره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه على الرغم من لا يزال هناك فرصة للتوصل لاتفاق، إلا أنه يتعين على الصين حماية مصالحها، وجاء ذلك ضمن دعوات بكين إلى واشنطون للتفاوض على قدم المساواة، وفي استراليا تابعنا فوز رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بشكل غير متوقع بالانتخابات الفيدرالية الأخيرة هناك.

ويذكر أن الصين أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل، الأمر الذي عكس تصاعد حدة الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت قبلها بأيام قليلة التعريفات الجمركية وارداتها من سلع صينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25%.