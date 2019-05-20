شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك في أعقاب تفوق بيانات النمو اليابانية للربع الأول بخلاف التوقعات وفوز غير متوقع لرئيس الحكومة الاسترالية سكوت موريسون في الانتخابات التي جرت مؤخراً، بينما لا تزال الحرب التجارية بين واشنطون وبكين تثقل على شهية المخاطرة، وبالأخص بعد أن أبلغ وزير الخارجية الصينية وانج يي نظيره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه على الرغم من لا يزال هناك فرصة للتوصل لاتفاق، إلا أنه يتعين على الصين حماية مصالحها.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الأربعاء الماضي أمر تنفيذي أقتضي بوضع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية ضمن القوائم السوداء للمتاجرة، ما تبعه قيام شركة إلفابت بتعليق عمل خدمات جوجل مع هواوي والتي تتعلق بنقل الأجهزة، البرامج بالإضافة إلى الخدمات الفنية وذلك باستثناء الخدمات المتاحة للجمهور عبر ترخيص مفتوح المصدر.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الصين في مطلع الأسبوع الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل، الأمر الذي عكس تصاعد حدة الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت قبلها بساعات التعريفات الجمركية على السلع الصينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25%.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.11% ليخسر 1.70 نقطة ويصل إلى المستوى 1,552.55، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.23% ليربح 48.39 نقطة ويصل إلى المستوى 21,298.48.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فقد شهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.32% ليخسر 48.30 نقطة ويصل إلى المستوى 3,600.46، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.24% ليخسر هو الأخر 35.83 نقطة ويصل إلى المستوى 2,846.47.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.73% ليخسر 204.58 نقطة ويصل إلى المستوى 27,741.8، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.51% ليربح 10.55 نقطة ويصل إلى المستوى 2,066.35.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.25% ليربح 25.87 نقطة ويصل إلى المستوى 10,206.67، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.47% ليربح هو الأخر 93.30 نقطة ويصل إلى المستوى 6,458.60.