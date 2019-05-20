شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً - تحليل صباحي - 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.69% بما يعادل -103.04 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6274.04 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6005.86 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5912.56 ومستوى المقاومة 6200.00 .

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