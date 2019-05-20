شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 8677.73 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.12% بما يعادل -96.63 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8677.73 ، ليستهدف مستوى الدعم 8400.00 استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8400.00 ومستوى المقاومة 8800.00 .

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