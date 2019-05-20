شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي بعد افتتاحه تداولات الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية بعد أن افتتح تداولات هذا الأسبوع على فجو سعرية صاعدة في أعقاب فوز رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بشكل غير متوقع بالانتخابات الفيدرالية في استراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بينما تخلو الأجندة الاقتصادية اليوم الاثنين من البيانات الاقتصادية لكل من استراليا الولايات المتحدة.

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في تمام الساعة 02:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.6915 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6924 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6890، بينما حقق الأعلى له عند 0.6938، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6868.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاردا حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الخطاب المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر الأسواق المالية في فلوريدا تحت عنوان "تقييم المخاطر لنظامنا المالي".