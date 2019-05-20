شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت اتساعاً 0.5% دون تغير يذكر عن قراءة الربع الرابع الماضي والتي عدلت من نمو 0.4%، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%.

وفي نفس السياق، فقد أظهر القراءة السنوية الأولية للناتج المحلي الإجمالي تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 0.2%، بينما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر المثبت نمو 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.3%.