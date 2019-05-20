شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يعوض خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف في أولى جلسات الأسبوع حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 4732 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 4800 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 4600 نقطة كمستوى اول ثم 4400 نقطة كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 4850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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