شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 2519 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر منذ منتصف شهر فبراير الماضي، كما انزلق المؤشر اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 2450 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2630 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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