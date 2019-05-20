شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 9873 نقطة، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 9900 نقطة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 9750 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9950 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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