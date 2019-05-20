شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ينحصر ما بين المحاور- تحليل - 20-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر الزوج ضمن محاور القناة الهابطة إلا أن استمرار تشكيل مستوى 122.00 لدعم إضافي يعيق المسار الهابط ليجبره ذلك على تشكيل تذبذبات جانبية متكررة كما هو موضح بالرسم المرفق.

نتوقع خلال التداولات الحالية انحصار السعر ما بين الحاجز المستقر عند 123.50 ومستوى الدعم المذكور سابقا, ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليساهم بتأكيد محاولة كسر الدعم والوصول نحو الأهداف السلبية الإضافية المستقرة عند 121.20 و 120.30 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.25 و 122.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط