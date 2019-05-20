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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يهبط بهدوء– تحليل - 20-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متمسكا بالمحاولات السلبية لنلاحظ تشكيله لزحف سلبي جديد بوصوله نحو 819.00 ليستغل بذلك تمركزه ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة باستهداف المزيد من المستويات السلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بثباته ضمن مستوى تشبع البيع يدعونا لانتظار ملامسة السعر حاليا لمستوى 790.00 ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المتمركز حول 749.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 835.00 و 790.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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