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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لم يحقق الكسر بعد– تحليل -20-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر النحاس بكسر الدعم المستقر عند 2.7200 ليتأثر بموجه جانبية جديدة كما هو واضح بالرسم المرفق, قد يضطر السعر حاليا لتجديد التذبذب الجانبي مع توفر فرصه لتشكيل ارتداد إيجابي لحظي ليختبر بذلك مستوى 2.7750 قبل وصوله للأهداف السلبية الرئيسية.
أما في حال هبوط السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي, فإن ذلك سيؤكد استعداده لاستئناف الهجوم الهابط ولينجذب بذلك مباشرة نحو 2.6500 وصولا نحو 2.5370 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7700 و 2.7200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الكسر
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