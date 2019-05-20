الباوند مقابل الين يحاول الصمود دون الدعم المكسور- تحليل - 20-5-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج مؤخرا عزمه السلبي ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد إيجابي لحظي مختبرا بذلك الدعم المكسور والمتمثل عند 140.40, نؤكد على أهمية ثبات هذا الحاجز لتأكيد الاستمرارية السلبية والتي تستهدف بدورها مستوى 139.10 وصولا نحو 138.40 بتداولات الفترة القادمة.
أما اندفاع السعر فوق الدعم الحالي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الهابط ليضطر لبناء بعض التصحيح الصاعد بانجذابه نحو 141.20 و 142.15 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.40 و 139.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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