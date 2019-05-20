شكرا لقرائتكم خبر عن لوكسمبورغ, سهم آرسيلور يستأنف الهبوط-تحليل - 20-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سعر السهم مؤخرا دون الدعم الإضافي المتمركز عند 15.85 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط ليتماشى ذلك مع تمركزه الرئيسي ضمن محاور القناة الهابطة محققا مستوى 14.50 تقريبا.
استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية لنتوقع بذلك انجذاب السعر خلال الفترة القريبة نحو 13.70 ومن ثم ليحاول الوصول نحو دعم القناة الهابطة والممتد نحو 13.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 15.40 و 13.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر لوكسمبورغ, سهم آرسيلور يستأنف الهبوط-تحليل - 20-5-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.