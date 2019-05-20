شكرا لقرائتكم خبر عن لوكسمبورغ, سهم آرسيلور يستأنف الهبوط-تحليل - 20-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سعر السهم مؤخرا دون الدعم الإضافي المتمركز عند 15.85 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط ليتماشى ذلك مع تمركزه الرئيسي ضمن محاور القناة الهابطة محققا مستوى 14.50 تقريبا.

استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية لنتوقع بذلك انجذاب السعر خلال الفترة القريبة نحو 13.70 ومن ثم ليحاول الوصول نحو دعم القناة الهابطة والممتد نحو 13.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 15.40 و 13.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط