نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي يوم 31 آذار/مارس الماضي بنسبة 2.1% سنويا وليس بمعدل 1.6% وفق التوقعات الأولية الصادرة في وقت سابق.

في الوقت نفسه بلغ معدل نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار بيان مكتب رئاسة الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثالث من العام.

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كما تراجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 0.1% خلال الفترة نفسها.

وتراجعت صادرات اليابان خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 2.4%.