الان تتابع الفالح: سيتم انتظار أثر العقوبات الأميركية على إيران قبل رفع الإنتاج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:
قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه سيتم انتظار ظهور أثر العقوبات الأميركية على الصادرات النفطية الإيرانية قبل رفع الانتاج، مؤكدا بأن هناك شبه اجماع على ذلك التوجه.
وأشار الفالح، في لقاء مع قناة CNBC عربية، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في جدة إلى أن أسعار البنزين تعكس الأسعار العالمية وأنه حسب النسب المعلنة سيتم تعويض المواطنين عنها من خلال برنامج حساب المواطن، مؤكدا أن السياسة ثابتة ومعرباً عن أمله بأن يكون أثرها ضئيل على المواطنين.
كما أَضاف وزير الطاقة السعودي بأنه يقيس استقرار أسواق النفط العالمية بالعرض والطلب والمخزون وليس بسعر معين، مشيراً إلى أن المخزونات لاتزال مرتفعة وقد زادت بنحو 70 مليون برميل منذ أن تم رفع الإنتاج في النصف الثاني من 2018.
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