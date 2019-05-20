شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 20-5-2019.. ترجع الدولار واليورو والريال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الاثنين 20-5-2019، وجاء الدولار الأمريكى فى مقدمة العملات التى شهدت تراجعا، تبعه اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، وأيضا الدينار الكويتى والريال السعودى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك المصرية، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق، اليوم الاثنين، حرصا على إمداد القارئ بالمعلومات الاقتصادية وتطورات سوق الصرف، ومعرفته أسعار مختلف العملات، العربية أو الأجنبية، مقابل الجنيه المصرى.

تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجاء سعره فى عدد من البنوك، كالتالى:

16.98 جنيه للشراء

17.11 جنيه للبيع

16.98 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

16.98 جنيه للشراء

17.08 جنيه للبيع

16.98 جنيه للشراء

Advertisements

17.08 جنيه للبيع

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

16.98 جنيه للشراء

17.08 جنيه للبيع

انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى، بنسبة طفيفة، مقارنة بآخر الأسعار فى ختام تعاملات البنوك الخميس الماضى، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "اليورو" 16.98 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع.

سجّل سعر صرف الجنيه الاسترلينى انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بآخر ختام تعاملات البنوك، يوم الخميس الماضى، ووفق آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 21.6 جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودى، اليوم الاثنين، أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل الريال 4.53 جنيه للشراء و 4.55 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الاثنين، وفى التعاملات المصرفية للبنك الأهلى المصرى، سجل 55.8 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.