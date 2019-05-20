شكرا لقرائتكم خبر عن الصين والسعودية فى المقدمة ..مصر تستورد بـ 5 مليارات دولار فى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بإجمالى تجاوزت قيمته 5 مليارات دولار فى شهرين فقط، استوردت مصر عشرات السلع والمنتجات من 5 دول مختلفة، خلال شهرى يناير وفبراير 2019، حيث تعد تلك الدول من أكبر الدول التى تفضل مصر استيراد منتجاتها.

بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز الإحصاء، تمثلت أهم الدول المصدرة لمصر خلال أول شهرين من العام الجارى فى : "الصين، السعودية، أمريكا، ألمانيا، روسيا"، وقد احتلت الصين المركز الأول، بين الدول الخمس كأكبر دولة مصدرة لمصر.

بلغت واردات مصر من الصين 1.991 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، تلاها فى المركز الثانى من حيث ارتفاع قيمة الواردات منها، المملكة العربية السعودية، والتى بلغ حجم السلع المستوردة منها 933.418 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى.

شكلت واردات مصر من الدول الخمس المذكورة نسبة 40.9% من إجمالى وارداتها خلال شهرى يناير وفبراير 2019، والتى بلغت قيمتها نحو 12.4 مليار دولار، ومقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، ارتفعت واردات مصر من تلك الدول الخمسة المذكورة بنسبة 2.1% بالرغم من تراجع وارداتها الكلية.

بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال شهرى يناير وفبراير 2018، نحو 12.5 مليار دولار، بتراجع 0.7% فى الفترة المماثلة من 2019، والتى بلغت قيمة الواردات المصرية خلالها 12.4 مليار دولار، كما هو مذكور سابقاً.

أما حجم وارداتها من أكبر 5 دول تستورد مصر منها، فارتفع من 4.9 مليار دولار فى شهرى يناير وفبرير 2018، إلى أكثر من 5 مليارات دولار فى ذات الفترة من 2019، بنسبة ارتفاع 2.1%، كما هو مذكور عالياً.

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وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، حديثا، جاءت واردات مصر من كل دولة من الدول الخمس المذكورة خلال شهرى يناير وفبراير 2019، كالتالى:

1- الصين

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 1.991 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من الصين فى: "الآلات والأجهزة الكهربائية، سيارات ودراجات وأجزاؤها، مصنوعات من حديد".

2- السعودية

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 933.418 مليون دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من المملكة فى: "الوقود واللدائن والورق ومنتجات كيماوية".

3- أمريكا

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 930.526 مليون دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية فى: "حبوب ووقود ونباتات طبية وأجهزة آلية ولحوم".

4- ألمانيا

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 688.083 مليون دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من ألمانيا فى: "سيارات ودراجات، أجهزة كهربائية، منتجات صيدلة، بلاستيك".

5- روسيا

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 566.533 مليون دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من روسيا الاتحادية فى: "حبوب، خشب، نحاس، شحوم وزيوت، حديد وصلب".