"إمباور" تبدأ بتزويد خدمات تبريد المناطق لمشروع توسعات سكن ومنتجعات رويال أتلانتس بـ10,650...

دبي - الخليج 365 :

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، عن البدء بتزويد خدمات لتبريد المناطق لمشروع توسعات سكن ومنتجعات رويال أتلانتس الواقع على جزيرة نخلة جميرا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10,650 طن تبريد، وذلك ضمن استعدادات الفندق لـ"إكسبو 2020"، حيث تم توصيل المشروع بخدمة تبريد المناطق خلال شهر مايو الجاري. وقد أُعلن- مؤخرا- أن نسبة إنجاز تنفيذ مشروع التجديد والتوسعة في المنتجع وصلت إلى 85%.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "لقد تشرفنا بالعمل مجدداً في مشروع سكن ومنتجعات رويال أتلانتس، من خلال توفير 10,650 طن تبريد لمشروع التوسعة الجديدة، وذلك يعكس مدى الثقة المتزايدة التي تحظى بها "إمباور" لدى المستثمرين والمطورين، ويسعدنا أن نضع بصمتنا في أكبر مشروع سياحي وتجاري بالدولة والمنطقة عموماً، حيث سيتحول المشروع إلى واحد من أفضل الأماكن للسكن والعيش في العالم، ونساهم رفقة شركائنا الاستراتيجيين في ترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى إقليمياً ورائدة عالمياً في قطاعي الضيافة والسياحة، ومشاركة جميع الأطراف الفاعلة لكي تكون دبي المدينة الأكثر استدامةً في العالم، من خلال العمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تراعي تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة مع عدم الإضرار بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذاً لخطة دبي 2021 بأن تكون دبي مدينة ذكية ومستدامة، ذات عناصر بيئية نظيفة، وصحية، ومستدامة".

وبيّن بن شعفار أن خدمات تبريد المناطق باتت مطلباً أساسياً للمشاريع العقارية الكبرى على المستوى المحلي والعالمي، وذلك لما توفره من خصائص وميزات فريدة، فإلى جانب أن أنظمة تبريد المناطق هي صديقة للبيئة، فهي تساهم في تعزيز كفاءة الطاقة والتقليل من استهلاك الطاقة، حيث أن تبريد المناطق يساهم في توفير ما يعادل 50% من الطاقة المستخدمة في تبريد المباني مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، وبسبب الطلب المتزايد تلتزم "إمباور" بتقديم خدمات تبريد مناطق ذات الكفاءة العالية، ووفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، لتأكيد ريادتها المستمرة لقطاع تبريد المناطق في العالم.

والجدير ذكره، أن "إمباور" تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1,090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1,43 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل واجهة دبي المائية، وبلو واترز، ومجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وديسكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للتصميم، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.