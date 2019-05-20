شكرا لقرائتكم خبر عن %5.1 انخفاضا فى الصادرات الصناعية لتسجل 1.5 مليار دولار فى فبراير 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات حديثة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تراجع حجم الصادرات الصناعية لتسجل 1.532 مليار دولار خلال فبراير 2019، مقارنة بـ 1.611 مليار دولار يناير 2019، بنسبة تراجع بلغت 5.1%.

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وأوضحت البيانات، حصل ”الخليج 365” عليها، أن إجمالى صادرات مصر غير البترولية، لشهر فبراير 2019، بلغت قيمتها 2.06 مليار دولار، مقابل 2.04 مليار دولار فى شهر فبراير 2019 ، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 0.88%.

وفى وقت سابق كشف اللواء إسماعيل جابر،رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البيان الشهرى لحجم الواردات المصرية غير البترولية خلال شهر يناير 2019 ، أظهر انخفاضاً في حجم الواردات المصرية غير البترولية بقيمة، (912 مليون دولار) أي بنسبة 17% مقارنه بشهر يناير 2018، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية خلال يناير 2019 (4.454 مليار دولار) مقابل (5.366 مليار دولار) خلال يناير 2018.