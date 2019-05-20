شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد بعقار يعمل بالغاز من قبل..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعه من الإجراءات المطلوبة لتوصيل الغاز، لعميل جديد بعقار يعمل بالغاز من قبل، وتلك الإجراءات كالتالى.. 1_يتقدم العميل بطلب على النموذج المعد لذلك بصاله استقبال العملاء بمقر شركه الغاز فى المنطقه التابع لها. 2_ يتم عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء، لتحديد العمل المطلوب للعميل، وتحديد الرقم الكودى فى حالة وجود وصلة خارجية للعميل. Advertisements 3_ يتم التعاقد مع العميل بعد تقديم جميع المستندات، ويقوم بسداد كافة الرسوم المقررة لإنجاز الخدمة ( تأمين العداد – تأمين استهلاك – مقابل التحويل ). 4_ يتم عمل التركيبات الداخلية للعميل بعد قيامه بسداد مقايسة التركيبات. 5_ تقوم الشركة بعمل تحويلات للاجهزه الموجودة لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة. يذكر ان هناك انخفاضا فى معدلات استهلاك البوتاجاز، رغم الزيادة السكانية، وذلك كنتيجة لزيادة نشاط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك فى إطار خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعى للمحافظات المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد بعقار يعمل بالغاز من قبل..تعرف عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.