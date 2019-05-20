شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يحقق مكاسب قوية – تحليل - 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الداش كوين صعوداً بشكل قوي ليتجاوز أهدافنا الإيجابية المشار لها في تقاريرنا الأخيرة، ويبدأ اليوم بمزيد من الارتفاع الحاد ليبدأ اختبار مستوى 175.00، مما يشير إلى أن الطريق مفتوح أمام مواصلة الارتفاع والتوجه نحو حاجز 200.00 دولار الآن.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 163.00 يمثل شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 163.00 والمقاومة 200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد