شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يجتاز المقاومة – تحليل - 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر اللايتكوين باختراق مستوى 94.12 والثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهدافنا الرئيسية المنتظرة التي تبدأ عند 99.06 ثم 107.00.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 86.13 يمثل الشرط الأهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 102.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد