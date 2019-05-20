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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يستأنف المسار الصاعد – تحليل - 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الإيثريوم صعوداً بشكل ملحوظ بعد اختبار مستوى 225.00 في الجلسات الماضية، ليتجه السعر نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي المنتظر عند 300.00، معززاً فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير.
وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً خلال الفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 225.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 250.00 والمقاومة 280.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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