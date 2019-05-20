الدولار مقابل الفرنك يقترب من المقاومة – تحليل - 20-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار مقابل الفرنك نحو الأعلى بشكل تدريجي ليقترب من المقاومة المحورية 1.0128، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، مما يجعلنا نستمر بترجيح الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 1.0065 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 0.9940.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.0128 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0040 والمقاومة 1.0140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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