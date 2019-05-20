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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتأثر بالعزم الإيجابي – تحليل - 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الصاعد الطفيف بعد اختبار دعم القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن الاتجاه الإجمالي الهابط لا يزال قائماً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6800.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.6945 سيدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم عند 0.7044 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6820 والمقاومة 0.6945
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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