شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية الآن ليحاول اختراق مقاومة القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، ويحصل السعر على حافز إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار التوجه هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 75.60. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 71.70. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.70 والمقاومة 75.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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