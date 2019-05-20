شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بإيجابية – تحليل - 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة بعد الاقتراب من مستوى 62.40 في الجلسات الماضية، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن اختراق 63.85 سيسهّل مهمة السعر بمواصلة الارتفاع، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من تقديم إشارة تقاطع إيجابي ليحفّز السعر على اختراق المستوى المذكور.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 62.40، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستويات 65.00 ثم 66.60 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.40 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد