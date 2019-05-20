شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف – تحليل - 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الفضة تخطي مستوى 14.50 ليقترب من دعم القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 13.93 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 14.73.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.15 والمقاومة 14.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط