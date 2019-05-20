شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سافكو" تُوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 624.999 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 416.666 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما يعادل 15% من قيمة السهم الاسمية.

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وقالت الشركة إن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 16 يوليو المُقبل، على أن يتم التوزيع في 30 يونيو المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح بقيمة 1.041 مليار ريال عن العام 2018، بواقع 2.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تُقدر بـ 25% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت البيانات المالية للشركة في وقت سابق عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 41.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 بالغا 335.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 237.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.