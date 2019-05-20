شكرا لقرائتكم خبر عن "ماركة" تؤكد اعتزامها دعوة العمومية للانعقاد للنظر في استمرارية النشاط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة "ماركة" أن مجلس إدارتها يعتزم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وذلك للنظر في استمراريتها بعد عرض خطة إعادة الهيكلة على المساهمين.

وأضافت في بيان توضيحي لسوق دبي المالي أنه في حال عدم الموافقة على استمراريتها بموجب قرار خاص، سيتم وفقا لأحكام القانون الاتحادي عرض النظر في حلها وتصفيتها بموجب قرار خاص بعد إطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن وفق أحكام القانون.

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وأشارت إلى أن القانون الاتحادي منح صلاحية عرض استمرارية مزاولة نشاطها وتصفيتها لمجلس إدارتها فقط دون غيرها وأوجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية لذلك.

وأكدت أن قرار عدم استمرارية الشركة الذي تم اتخاذه في اجتماع الجمعية العمومية السابق لا يعتبر موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت الهيئة أن قرار اجتماع عمومية "ماركة" الأخير بعدم الموافقة على استمرارية الشركة، لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها، كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته، حيث وافق مساهمو "ماركة"، على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها.