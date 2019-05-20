شكرا لقرائتكم خبر عن "مطاعم ريدان" تتسلم الدفعة الثانية بقيمة 16.2 مليون ريال من قرض التأجير التمويلي من "أوركس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن استلام الدفعة الثانية بمبلغ قيمته 16.175 مليون ريال شاملاً الفائدة، من القرض المتفق عليه مع شركة اوركس السعودية للتأجير التمويلي للحصول على تأجير تمويلي إسلامي بمبلغ 35 مليون ريال.

وأفادت ريدان، في بيان لموقع سوق "تداول"، بأنها بذلك تكون قد استلمت كامل القرض المتفق عليه مع شركة أوركس.

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ومن المتوقع أن يكون لهذا القرض أثر إيجابي على الشركة في استكمال افتتاح الفروع الجديدة للشركة.

وكانت الشركة قد وقعت، في أكتوبر 2017، اتفاق أولي غير ملزم مع شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي للحصول على مبلغ 35 مليون ريال تأجير تمويلي إسلامي، يُسدد على خمس سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 19.3 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 26.2 مليون ريال خلال العام 2017.