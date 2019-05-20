شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بنك الاستثمار" توافق على استخدام الاحتياطي الخاص والقانوني لتغطية الخسائر المتراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لـ "بنك الإستثمار" خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس الماضي، على استمرارية البنك في مزاولة نشاطه، وذلك بالرغم من بلوغ الخسائر نصف رأسمال البنك المصدر.

وأفاد البنك، في بيان له على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأحد، بأن الجمعية وافقت على استخدام ما سبق تخصيصه من الاحتياطي الخاص والاحتياطي القانوني لتغطية الخسائر المتراكمة أو المخصصات المتوجبة على البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حققت صافي خسائر بلغ 1.472 مليار درهم خلال العام 2018، مقارنة بما مقداره 277.7 درهم خلال العام 2017..

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وتراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 394.7 مليون درهم مقارنة بما مقداره 534.3 مليون درهم خلال 2017.

وارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 285.8 مليون درهم مقارنة بما مقداره 200.3 مليون درهم خلال 2017.

كذلك ارتفع صافي خسارة انخفاض القيمة خلال 2018 إلى 1.694 مليار درهم مقارنة بما مقداره 872.5 مليون درهم في 2017.