شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "أرابتك القابضة" تفوز بعقد بقيمة 207 مليون درهم من "دبي للعقارات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أرابتك القابضة" عن فوز شركة "أرابتك للإنشاءات" التابعة لها بعقد من شركة "دبي للعقارات" بقيمة 207 مليون درهم، لإنشاء 322 فيلا في مشروعها "أمارانتا" الواقع في التجمع السكني فيلانوفا في دبي.

وأفادت الشركة، في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الأحد، بأن شركة "أرابتك للإنشاءات" ستبدأ أعمال العقد على الفور ولمدة 20 شهراً.

وتجدر الإشارة إلى أن "أرابتك للإنشاءات" فازت، في يناير الماضي، بعقد بقيمة 169 مليون درهم من إكسبو دبي 2020، وذلك لإنشاء منطقة الطرق البينية والعامة بالقطاع رقم C38.

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وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن هذا المشروع يتألف من أعمال إنشاء مناطق عامة تمتد على مساحة وقدرها 29 ألف متر مربع وتشمل معالم مائية متميزة ومطاعم ومرافق تمتد على مساحة وقدرها 5 آلاف متر مربع تصاحبها منشآت المناظر الطبيعية الخفيفة والثقيلة ومعالم مائية.

وجدير بالذكر أن أرابتك القابضة حققت أرباحاً صافية لملاك الشركة الأم بلغت 31.8 مليون درهم في 2018، مقارنةً بنحو 63.6 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض الإبرادات الذي ترتب على تباطؤ وتيرة المشاريع في قطاع الإنشاءات وكذلك الانتهاء من عدد من المشاريع القديمة خلال الشهور القادمة. بالإضافة إلى ذلك أقرت المجموعة خسارة وقدرها 8.7 مليون درهم ترتبت على استثمار المجموعة في ديبا وذلك عقب إعلان الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.