شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الصحراء للبتروكيماويات" توافق على عرض مبادلة الأسهم المُقدم من "سبكيم العالمية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الصحراء للبتروكيماويات الموافقة على عرض مبادلة الأسهم المقدم من قبل الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "شركة سبكيم" والذي ستقوم بموجبه شركة سبكيم بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الشركة مقابل إصدار 0,8356 سهم جديد في شركة سبكيم لكل سهم من أسهم الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأنه قد تم تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص يفوضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الصفقة.

كذلك أقرت عمومية "سبكيم العالمية" الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 3.67 مليار ريال إلى 7.34 مليار ريال وذلك عن طريق إصدار 366.67 مليون سهم عادي، وذلك بغرض عملية الاستحواذ.

وتجدر الإشارة إلى أن سبكيم العالمية دخلت في اتفاقية ملزمة مع الصحراء للبتروكيماويات لدمج أعمالهما، في صفقة تحوّلية في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

واقترحت سبكيم والصحراء، في ديسمبر الماضي، تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم.

Advertisements

ويُشار إلى أن هذا الاستحواذ يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ونظام الشركات.

وبإتمام الصفقة، سيلغى إدراج جميع أسهم شركة الصحراء من تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم.

وكانت سبكيم قد أعلنت، في مارس 2018، عن أن الكيان الناتج عن اندماج كل من سبكيم والصحراء، في حال اكتمال عملية الاندماج، سيكون بالمرتبة الرابعة من حيث رأس المال بقيمة 8.06 مليار ريال وذلك بين شركات البتروكيماويات بالسوق السعودي والتي يبلغ عددها 15 شركة.

وجدير بالذكر أن الصحراء للبتروكيماويات حققت صافي أرباح بلغ 142.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل أرباح بلغت 140.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع كميات وأسعار بيع منتج ثنائي كلوريد الاثيلين بالإضافة إلى انخفاض أسعار اللقيم وتم خلال الربع الحالي أيضاً تسجيل أرباح غير مكرره بقيمة 36.92 مليون ريال بسبب تعديل على أسعار مبيعات فترات سابقه.