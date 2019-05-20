شكرا لقرائتكم خبر عن "ماركة" الإماراتية تجتمع قريباً لبحث مصيرها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعتزم مجلس إدارة شركة ماركة الاجتماع قريباً لتحديد بنود الجمعية العمومية المقرر إجراؤها، للنظر في مستقبل الشركة سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرار النشاط أو حلها وتصفيتها.

وأضاف خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه وفقاً للوائح والقواعد المنظمة سيتم الدعوة إلى عمومية استثنائية للنظر في استمرار نشاط الشركة من عدمه، وذلك بعد قيام مجلس الإدارة بعرض خطة عمل تفصيلية والإجراءات اللازمة في الحالتين، بما في ذلك زيادة رأس المال.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة سيقوم بدعوة الجمعية العمومية، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، بحسب صحيفة البيان.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت الهيئة أن قرار اجتماع عمومية "ماركة" الأخير بعدم الموافقة على استمرارية الشركة، لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها، كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته، حيث وافق مساهمو "ماركة"، على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها.