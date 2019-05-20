شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح 100 شركة إماراتية تتراجع لـ 19 مليار درهم بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت أرباح 102 شركة وطنية مدرجة بسوقي دبي وأبوظبي خلال الربع الأول من عام 2019 نحو 19 مليار درهم، بتراجع طفيف مقارنة مع 19.4 مليار درهم حققتها الشركات نفسها خلال الربع الأول من عام 2018.

وسجلت 14 شركة وطنية مدرجة خسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تراجع صافي أرباح 26 شركة، وارتفع صافي أرباح نحو 60 شركة.

وتصدر "بنك أبوظبي الأول" قائمة الشركات المدرجة الأكثر ربحية في الربع الأول 2019 بنحو 3.1 مليار درهم، بنمو 3.6%، ثم جاء "الإمارات دبي الوطني" في المركز الثاني بأرباح صافية فصلية بلغت 2.74 مليار درهم، بنمو 15%، بحسب صحيفة الخليج.

Advertisements

وفي المركز الثالث، حلت "اتصالات" بأرباح صافية بلغت 2.2 مليار درهم، بنمو 4.7%، ثم "إعمار العقارية" في المركز الرابع ب 1.74 مليار درهم بنمو 7.2%، يليها "دبي الإسلامي" في المركز الخامس ب 1.33 مليار درهم، بنمو 14%.

وتستحوذ الشركات الخمسة على أكثر من 50% من الأرباح، بقيمة تتجاوز مجتمعة 11.1 مليار درهم، لتصل إلى 58.4% من إجمالي أرباح الشركات ال 100 المحققة خلال الفترة.

يشار إلى أن بعض الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول 2019 حتى تاريخه.فيما لا تشمل قائمة الأرباح المجمعة لتلك الفترة شركات الإدراج المزدوج والشركات الأجنبية.