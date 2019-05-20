شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الائتمان المصرفي لقطاعي الصناعة والتشييد يرتفع 10% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع حجم الائتمان الممنوح من البنوك بالسعودية لقطاعي الصناعة، والتشييد والبناء، بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنحو 9.6% بما يعادل 24.09 مليار ريال إلى 275.9 مليار ريال مقارنة بـ 251.86 مليار ريال نهاية الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ نصيب قطاعي الصناعة والتشييد نحو 19.13% من إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما شكل نحو 18.08% بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث ارتفع نصيب القطاعين بواقع 105 نقاط أساس.

وعلى أساس ربعي، سجل الائتمان بنهاية الربع الأول من 2019، نموا بنحو 3.5%، وبصافي إقراض بلغ 9.6 مليار ريال، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكان النمو في عام 2018 إيجابيا لقطاعي الصناعة والتشييد، حيث ارتفع حجم الائتمان المصرفي بنحو 6.7%، إذ بلغ حينها نحو 266.35 مليار ريال. فيما كان حجم الائتمان خلال عام 2017 متراجعا مقارنة بعام 2016 وبنحو 11%.