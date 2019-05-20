شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات العقار بالسعودية تهبط لأدنى مستوياتها منذ يناير 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت السوق العقارية السعودية انخفاضا على مستوى إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 19.3% لتستقر عند مستوى 2.9 مليار ريال وهو المستوى الأسبوعي الأدنى منذ 10 يناير 2019.

وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات الأسبوعية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض للأسبوع السادس على التوالي بنسبة 19.8 %، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.8 %.

واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني ع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.9 مليار ريال، وهو أدنى مستوى أسبوعي لصفقات القطاع السكني خلال سبعة أشهر مضت منذ 25 أكتوبر 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 38.0%، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 147.9 %، الذي تأثر إيجابيا خلال الأسبوع الأسبق من بيع العقار التجاري الواقع في مدينة جدة "حي الأندلس" والتي قدرت بنحو مليار ريال.

واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى مليار ريال.

وسجلت السوق العقارية السعودية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 15.4% لتستقر عند مستوى 3.6 مليار ريال مستفيدة من تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري بمدينة جدة (حي الأندلس) مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.6%.