شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 19 حتى 23 مايو الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من زهرة الواحة للتجارة، تكافل الراجحي، حلواني إخوان، وقت اللياقة، ولاء للتأمين، الشرقية للتنمية، بوان، صناعة الورق، بي سي آي، ثوب الأصيل، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من مكة للإنشاء، الرياض للتعمير، فضلاً عن أحقية توزيع أرباح كل من وقت اللياقة، جرير.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة زهرة الواحة للتجارة، اليوم الأحد، وذلك للتصويت على توصية الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2018 بقيمة 15 مليون ريال، بحصة تبلغ ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 10%.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة تكافل الراجحي، يوم الأحد، وذلك لبحث الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيعات أرباح شركة وقت للياقة عن الربع الأول من العام 2019، بإجمالي 21.052 مليون ريال بواقع 0.4019 ريال للسهم، بما نسبته 4.02% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة حلواني إخوان، يوم الإثنين، وذلك لبحث الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018.

ويُستحق، يوم الإثنين، توزيعات أرباح شركة جرير للتسويق عن الربع الأول من العام 2019، بإجمالي 228 مليون ريال بواقع 1.9 ريال للسهم أو ما نسبته 19% من القيمة الاسمية للسهم.

وستصوت الجمعية العمومية لشركة ولاء للتأمين، يوم الثلاثاء، على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 44 مليون ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بحصة للسهم تبلغ ريالاً واحداً، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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كذلك ستنظر الجمعية في مُقترح زيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% من 440 مليون ريال إلى 528 مليون ريال، وذلك بتوزيع سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة الشرقية للتنمية الزراعية، يوم الثلاثاء، على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وستصوت الجمعية العمومية لشركة ثوب الأصيل، يوم الأربعاء، على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 30 مليون ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بحصة للسهم تبلغ ريالاً واحداً، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة مكة للإنشاء والتعمير، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح المستحقة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 1440/04/30هـ، بقيمة 329.632 مليون ريال، بواقع 2 ريال للسهم، بما نسبته 20% من قيمة السهم الاسمية.

كذلك ستنظر الجمعية العمومية لشركة بوان، يوم الأربعاء المُقبل، في الموافقة على استخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وستبحث الجمعية العمومية لشركة صناعة الورق، يوم الخميس المُقبل، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، يوم الخميس، في عدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية للشركة وخاصة إنشاء مشروع الكلورين بالجبيل والمتوقع أن تكون التكلفة الأستثمارية التقديرية مبلغ وقدره 520 مليون ريال سعودى.

وتبدأ شركة الرياض للتعمير، يوم الخميس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من 2018 بقيمة 106.7 مليون ريال بما نسبته 8% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 80 هللة للسهم الواحد.