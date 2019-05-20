شكرا لقرائتكم خبر عن «أرابتك» تفوز بعقد قيمتة 207 ملايين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أرابتك» فوز شركة «أرابتك للإنشاءات» التابعة لها بعقد من «دبي للعقارات»، وذلك لإنشاء 322 فيلا في مشروعها «أمارانتا» الواقع في التجمع السكني فيلانوفا في دبي. وأضافت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، أن قيمة العقد الذي فازت به شركة «أرابتك للإنشاءات» يبلغ 207 ملايين درهم. وأشارت إلى أنه من المقرر أن تبدأ أعمال العقد على الفور ولمدة 20 شهراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أرابتك» تفوز بعقد قيمتة 207 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.