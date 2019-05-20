إينوك تتعاون مع «مورو» لتعزيز التحول الرقمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقّعت مجموعة إينوك اتفاقية مع «شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)»، وذلك بهدف تولي الشركة إدارة التحول الرقمي في عمليات إينوك. وستجري عمليات التحول الرقمي عبر تطبيق نظام «إس إي بي SAP» على مستوى المجموعة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى خدمات البنى التحتية من «مورو» التي تعمل بتقنية «فيرتشو ستريم» السحابية، وسيتم تنفيذ البرنامج من قبل فريق متخصص من إينوك و«مورو» والشركاء المعنيين بهذا المجال.

تم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والمهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس «شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)»، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين من الطرفين، في مقر إينوك الرئيسي في دبي.

وتمثّل الاتفاقية رافداً للنهج الذي تنتهجه مجموعة «إينوك» بهدف تحقيق قيمة أكبر واستكشاف فرص جديدة وتعزيز النمو بالتزامن مع رفع مستويات الكفاءة على امتداد محفظة أعمال المجموعة. وستسهم هذه الخطوات بدورها في تعزيز معايير حوكمة الشركات وبناء أنظمة التحكم الذاتي المدمجة كلياً في منظومة العمل.

وقال سيف الفلاسي: تسهم التقنيات الرقمية في تسارع التغيرات النوعية التي يشهدها القطاع، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تطوير نماذج تكون قادرة على مواكبة متطلبات أعمالنا مستقبلاً، في الوقت الذي تتيح فيه لنا هذه الخطوة أيضاً إمكانية تحقيق قيمة استثنائية لعملائنا وأصحاب المصلحة. وأضاف: تستند استراتيجية التحوّل الرقمي التي نتبعها إلى رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحثنا دائماً على الارتقاء بأدائنا نحو آفاق جديدة من التميز، ووضع أسس راسخة للنجاح المستقبلي. ونؤكد عبر هذه الشراكة عمق التزامنا بخطة دبي 2020 ومبادرة دبي 10X والأجندة الوطنية لدولة الإمارات. وقال مروان بن حيدر: في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تفرضها التقنيات الرقمية الحديثة في العالم، وفي قطاع الطاقة تحديداً، لا بد من دراسة السبل المثلى لإحداث تغيرات نوعية على المستوى المؤسسي، تكون الحلول الرقمية التي تربط جميع العمليات والأعمال من مقوماتها الأساسية. وبالنظر إلى دور «مورو» في مبادرة دبي 10X، فإننا ملتزمون بتوطيد أواصر التعاون البنّاء مع الشركات المحلية والإقليمية لتكون مزودة بأحدث الحلول والتقنيات الرقمية، ومستعدة لتحديات المستقبل.