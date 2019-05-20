ترقب في «وول ستريت» وسط ظهور متكرر لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هل يروي أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي ظمأ المستثمرين للمعلومة؟ تلك هي القضية الأكثر متابعة في وول ستريت هذا الأسبوع بالنظر لضبابية الصورة حول مصير النزاع التجاري وغياب البيانات الاقتصادية الحاسمة التي قد تنشط تداولات الأسهم.

وتنطلق تداولات اليوم الاثنين وسط ترقب لما يقوله رئيس المجلس جيرومي،باول في كلمة يلقيها أمام المؤتمر السنوي لبنك ولاية أتلانتا المركزي في جزيرة أميليا بولاية فلوريدا.كما أن هناك ظهوراً متكرراً لأعضاء المجلس خلال أيام الأسبوع الخمسة، وكلها تحظى بمتابعة دقيقة بحثا عن بارقة أمل في تهدئة خواطر قوى السوق التي لا تزال تعيش حالة من عدم اليقين في أعقاب التصعيد الأخير في حرب التعرفة الجمركية وقرارات ترامب المتعلقة بمحاصرة أنشطة شركة «هواوي».

وكانت الأسهم في وول ستريت قد تراجعت بقوة في تداولات يوم الجمعة وأنهت الأسبوع على خسائر تراوحت حول واحد بالمئة وسط بيئة تشاؤم وترقب. ويأتي تقرير محضر اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة الأخير الذي يعرض يوم الأربعاء وسط تلهف قوى السوق لمعرفة الطريقة التي يفكر فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كانت هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام في حال استمر تراجع أداء الاقتصاد العالمي وتصاعدت تهديدات الركود.

وقال بيتر بروكفار المحلل المختص بالاستثمار لدى شركة «بليكلي أدفايزوري»:«الحقيقة أن رفع التعرفة الجمركية إلى 25% يشكل نذير شؤم للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء كما أنه يزيد من مخاطر تعرض الاقتصاد العالمي للركود.»

وقد ترقب بروكفار وغيره من المحللين اتفاقية تجارية بين بكين وواشنطن مطلع الشهر الحالي لكن لم تصدر أي مؤشرات على نتائج إيجابية، كما أن تشديد القيود على شركة هواوي زاد المخاوف من الرد الانتقامي الصيني ضد الشركات الأمريكية.

وكانت بيانات القطاع الصناعي ومبيعات التجزئة التي صدرت الأسبوع الماضي قد خيبت آمال المستثمرين الذين ينتظرون هذا الأسبوع مزيدا من المعلومات، وهي قليلة هذا الأسبوع وتقتصر على تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي التي تصدر يوم الخميس وتقرير السلع المعمرة الذي يصدر الجمعة.أما مبيعات البيوت الجديدة الذي يصدر غداً الثلاثاء فربما يشكل سندا آخر للمستثمرين في تكوين صورة أكثر وضوحاً حول أداء الاقتصاد.