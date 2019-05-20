أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

08.30 كلمة لمحافظ بنك فيلادلفيا،باتريك هاركر

01.05 كلمة نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا

07.00 كلمة رئيس المجلس، جيرومي باول أمام مؤتمر بنك أتلانتا

أرباح الشركات

رياين إير، نوردسون، كوديان

الثلاثاء

10.00 تقرير مبيعات البيوت الجاهزة

10.45 كلمة لمحافظ بنك شيكاغو،تشارلز إيفانز

12.00 كلمة لمحافظ بنك بوسطن،إيريك روزنجرين

أرباح الشركات

هوم ديبوت، جيه سي بيني، نورد ستورم، أوتو زون، كولز، تي جيه إكس، إيربان أوت فترز، تول براذرز

الأربعاء

01.00 كلمة لمحافظ بنك سان لويس، جيمس بولارد

02.00 محضر اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة الأخير

10.00 مساء كلمة لمحافظ بنك أتلانتا، رالف بوزتيك

أرباح الشركات

تارجيت، لويز، أدفانسد أوتو بارتس، إل براندز، أنالوج ديفايسيز، نيت آب، في إف كورب، كنديان إمبريال بانك

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الخميس

08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة

09.45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي وتقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات

10.00 تقرير مبيعات البيوت الجديدة

01.00 اجتماع لجنة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر الثورة التقنية

أرباح الشركات

بيج جيه هول سيل، بيست باي، أوتوديسك، إتش بي إنتويت، روس ستورز،سبلانك، ميدترونيك، هورميل فوودز

الجمعة

08.30 تقرير السلع المعمرة

01.00 تقرير إحصاء منصات الحفر من «بيكر أند هيوز»

أرباح الشركات

فووت لوكارز، ذي باكل

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة