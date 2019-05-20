«صناعات ألمانيا» تحذر من عجز الكوادر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر اتحاد الصناعات الألمانية أن الاقتصاد في شرق ألمانيا حقق أرباحاً كثيرة للغاية منذ سقوط سور برلين، ولكنه حذر من مواجهة عجز شديد في الكوادر المتخصصة هناك. وقال نائب رئيس الاتحاد هولجر لوش، لوكالة الأنباء الألمانية قبل المنتدى الاقتصادي لشرق ألمانيا الذي يبدأ اليوم، في بلدة باد زاروف: «بعد إعادة توحيد ألمانيا، بلغ إجمالي الناتج المحلي لكل شخص ثلث المستوى الذي كان عليه في غرب ألمانيا، واليوم يبلغ نحو 75 في المئة تقريباً (من مستوى الغرب)». (د ب أ)