توقعات بانخفاض معدل النمو في كوريا الجنوبية إلى 2.5%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز بحثي محلي بكوريا الجنوبية، عن توقعه بانخفاض معدل النمو المحتمل للبلاد إلى 2.5% على مدار السنوات الأربع المقبلة، مطالباً الحكومة برفع اللوائح التنظيمية لإنعاش الاقتصاد، طبقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأوضح المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية في تقرير أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو المحتمل لرابع أكبر اقتصاد في آسيا والذي يقدر حالياً بنحو 2.7%، إلى 2.5% في المتوسط خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2022.

ويشير معدل النمو المحتمل إلى النسبة القصوى التي يمكن أن يتوسع فيها الاقتصاد دون أن يتسبب في حدوث تضخم. وأضاف المعهد أنه يتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 2.3% في المتوسط في الفترة ما بين عامي 2023 إلى 2030، ليصل في النهاية إلى مستوى 1% في الثلاثينيات من القرن الحالي.

وأوصى المعهد بضرورة قيام السلطات المحلية باتخاذ إجراءات جذرية لإصلاح الهياكل وإلغاء اللوائح، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى زيادة الإنتاجية وذلك من أجل تعزيز معدل النمو المحتمل.

ولفت المعهد إلى ضرورة أن تقوم الشركات أيضًا باستثمارات جريئة لمواجهة تباطؤ النمو.

(د ب أ)