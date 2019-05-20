«سيجنا» تتوسع في منتجات التأمين للأعمال الصغيرة والمتوسطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

قال جيروم دروش الرئيس التنفيذي - لشركة «سيجنا للتأمين - الشرق الأوسط» إن الشركة تتطلع إلى اقتناص فرص النمو والتوسع الجديدة التي تزخر بها أسواق الإمارات ودول المنطقة وخاصة في قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لإطلاق منتجين اثنين جديدين يستهدفان قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف دروش أن المبادرات السياحية الصحية، مثل استراتيجية «هيئة الصحة بدبي» للاستثمار 2017-2020 والتي تضع أولوية قصوى لتطوير التكنولوجيا الصحية - سواء من داخل المنطقة أو عبر التفاعل مع المبتكرين العالميين، تمثل استثمارات مهمة يجب العمل على استغلالها في قطاع التأمين الصحي.

أوضح دروش في أول حوار صحفي له مع ”الخليج 365” منذ تعيينه رئيساً تنفيذيا ل «سيجنا -الشرق الأوسط»: أن الشركة قد استحوذت بنسبة 100% على رخصة التأمين العامة من «زيوريخ للتأمين - الشرق الأوسط» في 2017، وهذا أتاح لها إطلاق مرحلة جديدة من العمليات كمزود رئيسي لخدمات الصحة واللياقة البدنية للأفراد والمجموعات والهيئات الحكومية في جميع أنحاء المنطقة. وبذلك، تمكنت من طرح قدراتها العالمية في هذه المنطقة، لتبدأ بتقديم خدماتها المتخصصة في العافية واللياقة وتسعى للانتقال من نموذج المعاملات إلى نموذج تحقيق النتائج.

حضور قوي

وأشار دروش إلى أن استحواذ شركته على «زيوريخ للتأمين - الشرق الأوسط» قد تزامن مع العديد من التطورات في السوق، والتي تمهد الطريق نحو فرص جديدة لتعزيز حضور الشركة في المنطقة، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يستمر نمو قطاع الرعاية الصحية في الإمارات بنسبة 60% على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما سيرفع قيمة هذه السوق من 64 مليار درهم (17 مليار دولار) في عام 2017، إلى أكثر من 103 مليارات درهم (28 مليار دولار) في عام 2021، بالإضافة إلى التحول الواضح في الطلب على الرعاية الصحية الوقائية، وتزايد الخدمات الطبية المتخصصة، وارتفاع كفاءة حلول الرعاية الصحية المتكاملة.

وتابع دروش: من المتوقع أن يحافظ قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على معدل نمو سنوي قدره 10%، مدفوعاً بشكل خاص بالطلب على الرعاية الصحية الجيدة، كما ستسهم السياسات الجديدة، بما في ذلك التغطية الصحية الإلزامية، في دعم هذا النمو، لا سيما في الإمارات وسلطنة عمان والكويت والمملكة العربية السعودية.



منتجات مبتكرة



وعن أهم المنتجات المبتكرة التي أطلقتها شركة التأمين «سيجنا» في قطاع الرعاية الصحية، قال جيروم دروش: أطلقت الشركة العام الماضي عدداً من المنتجات والخدمات المبتكرة المصممة لضمان تحسين الصحة وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية، وهذا يشمل «سيجنا هيلث جارد»، أول منتج تأمين للأفراد في المنطقة، بحيث صُمم خصيصاً لتلبية احتياجات سكان دبي المتنقلين عالمياً، ويقدم هذا المنتج مجموعة من البرامج المناسبة لمختلف شرائح السكان، مع توفير إمكانية الوصول المستمر إلى شبكة الشركة العالمية وحلولها الصحية.

وعلاوة على ما سبق، يمكن لمتعاملي الشركة الوصول إلى مراكز الشركة المخصصة لخدمة العملاء المنتشرة في تسعة مواقع عالمية لتقديم الخدمات التأمينية والمشورات المخصصة في هذا المجال، كما توفر الشركة خدمات إدارة سريرية متخصصة مثل إدارة الحالات السريرية والمزمنة، ودعم التشخيص والمعالجة، والتفويض المسبق، فضلاً عن تنسيق الرعاية، وكلها تمكّن من تحسين الصحة وتعزيز التجارب الصحية، وتقدم الشركة، التأمين الصحي ذي القيمة المضافة من خلال فريق إدارة سريري عالمي يضم 12 عضواً من الأطباء والممرضين والموظفين الإداريين في المنطقة.

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تعاون مشترك

قال الرئيس التنفيذي - لشركة «سيجنا للتأمين - الشرق الأوسط»: نتعاون مع أصحاب المصلحة في القطاع، وخاصة العملاء والمستهلكين والوسطاء لضمان إدارة أفضل للتكاليف على المدى القصير إلى المتوسط، وتتأثر تكلفة التأمين مباشرة بتكلفة الرعاية الصحية، ومن المتوقع ازدياد إنفاق المستهلكين على الرعاية الصحية نظراً إلى المعدل السريع لنمو السكان وزيادة الحالات الصحية المزمنة، ما يقود إلى ارتفاع تكلفة العلاج.

وأضاف دروش: يعتمد نهج الشركة في إدارة التكاليف بقوة على تبني نموذج وقائي للرعاية الصحية، وتخفيض مخاطر ارتفاع التكاليف على المدى البعيد أمام العملاء والمستهلكين من خلال إدارة الحالة الصحية قبل وقوعها، وتستخدم الشركة منصات رقمية مثل «Cigna Well-being App» وباقي خدماتها الصحية السريرية لضمان أن نتعاون باستمرار مع فئات السكان المؤمَنة بمنتجات «سيجنا» للحصول على نتائج صحية أفضل.



أداء قوي للشركة والنمو من خانتين



اعتبر جيروم دروش أن أعمال الشركة تميزت في المنطقة بأداء قوي عبر الزمن، وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت نمواً قوياً ثنائي الخانة، وتضاعف ذلك أيضاً من خلال استثماراتها في مجال التوسع في المنتجات، ويشمل ذلك تقديم برنامج «Cigna Healthguard» للسكان في إمارة دبي، فضلاً عن الحلول الصحية المقدمة للمجموعات في السوق اللبنانية. وأشار دروش إلى أن الشركة تخطط لإطلاق منتجين اثنين جديدين يستهدفان قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وعلاوة على ذلك، تتطلع الشركة أيضاً لتوسعة حضورها في المنطقة، وخاصةً في سلطنة عمان والكويت، حيث تمهد القوانين الجديدة مثل التأمين الصحي الإلزامي، طريقاً أمام فرص نمو الأعمال الجديدة، ونعمل على زيادة عوائدنا في الشرق الأوسط بنسبة 30٪ بحلول عام 2020.



سوق تنافسية



عن زخم السوق الإماراتية بعدد كبير من شركات التأمين والوسطاء، قال جيروم دروش: سوق التأمين الإماراتي تنافسي ومتطور، وهو أيضاً مقر لبعض من شركات التأمين والسماسرة والوكلاء الروّاد على المستوى العالمي، ولا نرى في ذلك تحدياً، حيث تساعد الطبيعة التنافسية لهذا القطاع على تقديم منتج أفضل للعملاء، كما تميل المؤسسات الكبرى، التي تتمحور أعمالها حول تلبية احتياجات عملائها، نحو إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه المنافسة. وأضاف دروش: نجح نهج الشركة في قطاع الرعاية الصحية الوقائية بالحد من اضطرابات السوق، والواقع أن أسواق التأمين المتطورة تتميز باهتمامها الكبير الموجه نحو التكاليف المعقولة وإتاحة الوصول المدعومتين بالتعاون داخل منظومة عمل الرعاية الصحية، وتحرص الشركة أيضا على تحقيق التوازن في علاقة المنفعة المتبادلة مع أكثر من مليار مزود، وما يفوق 95 مليون عميل حول العالم، وفي منطقة مثل الشرق الأوسط التي تولي اهتماماً كبيراً للرعاية الصحية والرفاهية، تشير خبرات الشركة إلى التوجه التدريجي نحو التعاون عبر نموذج الرعاية الصحية الوقائية، والذي نثق بقدرة سيجنا على الدخول فيه وتزويده بمنتجاتنا.