شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات وزارة الإسكان فى محافظة الوادى الجديد11X معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للخدمات التى يقدمها " الخليج 365" لقرائه ..نقدم لكم فى هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مشروعات الحكومة ووزارة الإسكان فى محافظة الوادى الجديد وذلك من خلال معلومات محددة وواضحة وهى كالتالى .. ١- مساحة محافظة الوادى الجديد تمثل 40%‏ من مساحة مصر. ٢- يبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة الوادى الجديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى912 وحدة. ٣- تم تخصيص 370 شقة للأهالى محدودى الدخل من الوحدات التى تم تنفيذها وجارٍ استكمال الإجراءات لـ 150 وحدة أخرى. ٤- محافظ الوادى الجديد تقدم بمقترح لانشاء بيوت ريفية لنحو 300 مواطن لم يحصلوا على وحدات سكنية. ٥- من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروع محور الفرافرة / ديروط، بطول 310 كم وعرض 10,5 متر، بتكلفة 1.715 مليار جنيه سبتمبر المقبل. Advertisements ٦- جارٍ تنفيذ مشروع محور تنيدة / منفلوط، ومشروع إنشاء 26 عمارة سكنية بمركز الخارجة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر أكتوبر المقبل. ٧- جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع ترفيق 50 بيتاً بأرض الملك بمركز باريس بالخارجة، ومشروع بيت طلبة منديشة بالواحات البحرية. ٨- جارى تنفيذ قرية القصر الإسلامية(بالظهير الصحراوى)، بالداخلة، وتضم 200 وحدة سكنية. ٩- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع طرق بقرى الداخلة وبلاط، بطول 7 كم، وطرق مداخل قرى بالبحرية بطول 4,5 كم. ١٠- جارى تنفيذ شبكة الصرف الصحى، لـ50 بيتاً بدوياً بقرية غرب الموهوب بالداخلة، ورفع كفاءة وإنشاء 195 منزلاً ضمن مشروع سترة. ١١- جارٍ تنفيذ أكثر من 32محطة صرف صحى فى عدد من القرى والمراكز بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشروعات وزارة الإسكان فى محافظة الوادى الجديد11X معلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.