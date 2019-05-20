شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاقه لدعم المنظومة.. 15معلومة عن صندوق الاستثمار القومى للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى، وبصفة خاصة فى مجال التعليم من أجل الارتقاء به، والحرص على رعاية الطلاب المتميزين، أطلقت الحكومة صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، والذى انعقد الاجتماع التأسيسى الأول لمجلس إدارته، أمس.

يقدم ”الخليج 365”، أهم 15 معلومة عن صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، والذى أنشأته إحدى شركات الاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومى بالتعاون مع بنكين مصريين وعدد من رجال الأعمال، بهدف دعم التعليم وإيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية.

1- إنشاء الصندوق فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى،بإيجاد آلية الوقف الخاص بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية.

2- يعد الصندوق آلية لتوفير تمويل مستدام لعدد من الأغراض المرتبطة بتشجيع التميز فى التعليم ورعاية التجارب التعليمية الواعدة ودعم المنشآت التعليمية الرائدة.

3- سيتوفر التمويل فى الصندوق عن طريق الدعوة للاكتتاب العام للمؤسسات والأفراد به.

4- يهدف الصندوق فى الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل.

5- يقام الصندوق على استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة، مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية إدخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.

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6- أنشئ صندوق الاستثمار القومى للتعليم، في ظل قانون هيئة سوق المال الجديد الذي أطلق آلية إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، حيث يتيح القانون أن يشارك الحكومة في هذه الصناديق القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

7- يهدف الصندوق لتوفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا.

8- يستهدف الصندوق أيضاً، توفير منح تعليمية متميزة للمتفوقين، وتطوير المناهج التعليمية، وتدريب المدرسين، وكذلك تطوير التعليم الفني، وتوفير عناصر شابة مؤهلة لدخول سوق العمل.

9- يدعم الصندوق مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور المصرى، ولكن بخدمة تعليمية مميزة، ويساهم فى حل مشاكل الفصول والكثافات.

10- سيكون هذا الصندوق منفصل عن الحكومة ويدار بمجلس إدارة مكون من مجموعة من المؤسسين، ومن ذوي الخبرة من مختلف طوائف المجتمع المصرى.

11- من المقرر أن يتولى إدارة الصندوق إحدى شركات الاستثمار القابضة التابعة لبنك الاستثمار القومى وفقا لآليات الاستثمار العالمية.

12- مجلس إدارة الصندوق هو من سيحدد أوجه الصرف واتجاهاته، وهو ما يحول التعليم من قضية وزارة إلى قضية مجتمع.

13- يتكون مجلس إدارة الصندوق من 9 أعضاء منهم 4 مساهمين وهم: شركة الاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومى، ورجال الأعمال المساهمة فى التأسيس، والبنكين المصريين، أما الـ 5 أعضاء الأخرين سيكونون من ذوى الخبرة.

14- يشكل هذا الصندوق تكملة لموازنة الحكومة فى التعليم بمصادر تمويل أخرى.

15- جميع العوائد الاستثمارية للصندوق سيتم التبرع بها للإنفاق على العملية التعليمية.

الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف، تعتبر المساهم الرئيسى في صندوق الاستثمار الخيرى للتعليم، حيث بدأت فى استثمار العوائد الكبيرة التي تحققها هيئة الأوقاف حاليًا فى اتجاهات يستشعرها المواطن، كبناء المزيد من المنازل، إلى جانب توجيه جزء من هذه العوائد إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تخصيص وقف للمساهمة في العملية التعليمية، على أن تخصص كامل الأرباح ليتم انفاقها بالكامل لدعم الأغراض التعليمية، وسيتم زيادة أموال الصندوق عبر إضافة مكتتبين جدد.