شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام..تعرف على إنجازات مجلس أمناء القاهرة الجديدة8X مجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، إن القرارات التى اتخذها المجلس مؤخرا، اشتملت على 8 مجالات لسكان المدينة، بإجمالى اعتمادات مالية تجاوزت 200 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، أن تأخر تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، يأتى بسبب بطئ اللوائح والقوانين التى تجعل تنفيذها يستغرق أشهر كثيرة، مشيرا بأنه يوجد حتى الأن عشرات القرارات الهامة لمدينة القاهرة الجديدة تم اتخاذها قبل عدة أشهر لم يتم تنفيذها حتى الأن.

وتشمتل القرارات التي اتخذت لتطوير القاهرة الجديدة على دعم وتطوير نظم بالمدينة لتوفير الأمن والحرص على توفير معيشة مناسبة للمواطنين في مجالات عده منها التعليم و الصحة.

أولًا: مجال الأمن

أعلن سعد الدين، أن المجلس اعتمد مبلغ 14مليون جنيه، لشراء 10 سيارات، و3 دراجات نارية مجهزة بكاميرات، ورصد وتسجيل مخلفات متصلة بغرفة عمليات مركزية، لاتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفين، لنشر الأمان بشوارع القاهرة الجديدة.

ثانيًا: مجال المرور

ونوه رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، إلى أنه نظرا لزيادة معدلات الحوادث خلال الفترة السابقة، ووفقًا للدراسات المبرمة من قبل المجلس اعتماد مبلغ 2.2 مليون جنيه، لتركيب 5 كاميرات مراقبة مرورية ذات تقنيع عالية وربطها بغرفه المرور الرئيسية للسيطرة، والمتابعة لجميع المحاور المرورية والحالة الأمنية بالقاهرة الجديدة

وأضاف أنه اعتمد تخصيص تنفيذ مبدئي لـ 25 إشارة مرورية ذات تقنية وجودة عالية بالمحاور الرئيسية، للمساهمة في تنظيم الحركة المرورية والحد من الحوادث حفاظاً على الأرواح والممتلكات

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ثالثًا: مجال الحماية المدنية

وأكد أنه تم توريد قيمة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه لشراء عربتين إطفاء مجهزة بأحدث التكنولوجيا لدعم منظمة الحماية المدنية

رابعًا: دعم مناطق الإسكان الاجتماعي

وأضاف أنه تم العمل لرفع كفاءة 87 عمارة منخفضة التكاليف بمبلغ 34 مليون جنيه لأعمال رفع الكفاءة والصيانة

خامسًا: مجال الصحة

وتابع أن تم تخصيص مبلغ 21 مليون جنيه لتطوير المستشفى العام بشراء أجهزة طبية ومعدات حديثة، بجانب اعتماد 6 ملايين جنيه لشراء 3 وحدات إسعاف مجهزة بمنطقة اللوتي البنفسج

سادسًا: مجال المواصلات

أوضح رئيس المجلس أنه تم شراء 20 أتوبيس مكيف نقل جماعي بقيمة 25 مليون جنيه، لتوفير آلية سريعة للانتقال منخفضة التكلفة وحديثة

سابعًا: مجال التعليم

أشار إلى أنه تم توفير مستلزمات تعليميه للمدارس بقيمة 7 ملايين جنيه، بخلاف الاهتمام برفع كفاءة الملاعب

ثامنًا: الشباب والرياضة

ولفت إلى أولوية تطوير المراكز الرياضية لتوفير مناخ ملاءة للشباب، وبلغ قيمة التطوير بنحو 12 مليون جنيه ثلاث مراكز الشباب.